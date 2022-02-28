Банки России и Беларуси собираются отключить от SWIFT. Какие последствия это вызовет и что делать бизнесу

Источник материала: ProBusiness

ЕС, США и Канада договорились отключить часть российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT из-за начала военных действий России в Украине. Конечный список банков, которые отключат от межуданародной межбансковской системы определит Евросоюз. «Про бизнес» узнал, какими будут последствия отключения российских банков от SWIFT (в которое не верилось до последнего ), как это повлияет на Беларусь (чьи банки тоже собираются отключить от системы) и что делать бизнесу и физлицам в этой ситуации. На вопросы ответил исполнительный директор компании EXANTE Александр Шкут.



Александр Шкут, CFA

Финансовый аналитик, исполнительный директор компании EXANTE

Что такое SWIFT?

— SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — это международная организация, которая обеспечивает передачу сообщений между банками безопасно и оперативно.

Система позволяет проводить платежи с использованием корреспондентских счетов между разными банками, осуществлять переводы в иностранной валюте.

Это самая большая и наиболее распространенная в мире сеть. В нее входят более 13 миллионов финансовых институтов. Существуют аналоги этой системы в Китае, России и Евросоюзе.

Какие банки отключат от SWIFT?

— Под санкции на прошлой неделе попали российские банки — ВТБ, Совкомбанк, Банк Открытие, НОВИНКОМБАНК, Сбербанк, Газпромбанк, РСХБ, МКБ, Альфа-банк.

27 февраля Евросоюз принял решение об отключении некоторых российских банков от международной системы SWIFT.



Фото: Павел Садовский

Западные страны приняли консолидированное решение, что Россию целиком не отключат от SWIFT, так как в таком случае прекратится международная торговля с Россией и полностью остановится ее финансовая система. Это навредит обеим сторонам. Например, между странами ЕС и Россией действуют контракты по поставке нефти и газа. В случае полного отключения страны ЕС не смогут расплачиваться за поставленное сырье.

Сейчас ЕС продолжает работать над списком российских банков, которые отключат от SWIFT. Наверняка, попадут под отключение банки, которые уже находятся под санкциями. А также банки, связанные с санкционными отраслями — оборонной промышленностью, космическими программами. И, вероятно, список будет постепенно расширяться.

Чем отключение от SWIFT грозит бизнесу и людям? Какие есть альтернативы?

— Самое главное последствие — если банк попал под отключение от SWIFT, то перевести деньги в другую страну и физические, и юридические не смогут привычным ранее способом. Для бизнеса это сильно затруднит расчеты с партнерами в других странах. Банки будут стараться адаптировать решения по переводам, но это усложнит процесс, скорость и увеличит стоимость переводов, если не сделает их вообще невозможными.

Платежные карты систем Visa и Mastercard, которые выпустили попавшие под санкции банки, перестанут работать за границей. Эти банки не смогут открывать новые карты с использованием этих платежных систем. Но открытые ранее будут работать в пределах страны без ограничений.



Фото vedomosti.ru

Чтобы совершать платежи, банки будут работать через цепочку корреспондентских счетов в других банках: например, которые находятся в ЕС или других странах. Такие платежи могут быть затруднены. Почему?

Есть вероятность введения вторичных санкций. То есть если в цепочку внедряется посредник, то на него тоже из-за сотрудничества с санкционными банками, могут быть наложены санкции.

Поэтому большинство частных банков, которые встроены в систему, будут тщательно проверять платежи, опасаясь вторичных санкций.

Также сегодня председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила , что СПФС — российская система передачи финансовых сообщений, сможет заменить SWIFT. Но, несмотря на наличие у России альтернативной системы, через которую действительно можно будет выстраивать маршруты денежных потоков, сделать это в любом случае будет сложнее и дороже.

Как все это отразится на Беларуси и что делать бизнесу?

— Уже известно, что в Беларуси перестали проходить SWIFT-переводы через филиалы российских банков, на которые наложены санкции — Сбербанк и ВТБ. Скорее всего, такие же ограничения будут наложены на все российские банки с государственным капиталом. По частным банкам пока не ожидается ограничений.

В случае, если некоторые белорусские банки отключат от SWIFT, и бизнесу, и населению необходимо открывать счета в других частных банках.

Лучше всего начать это делать сейчас, потому что открытие счета занимает определенное время.

Расчеты по переводам и для бизнеса, и для частных лиц могут занимать большее количество времени. Наши банки и банки-корреспонденты, которые будут проводить транзакции, могут запрашивать у физлиц дополнительные документы по источнику происхождения средств, а у юрлиц — информацию о компании и так далее. Стоимость переводов вырастет.

По большинству банков будут ограничения, но останутся некоторые частные банки, либо в России, либо в других странах, в которых через альтернативные локальные системы будут в той или иной свободно конвертируемой валюте сохранятся возможности переводов.

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