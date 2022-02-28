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В Минске задержан мужчина с крупной партией психотропа
Источник материала: БелТА
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина с крупной партией психотропа, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
"Сегодня оперативники Московского РУВД провели спецоперацию по задержанию закладчика психотропов. 33-летний подозреваемый находился в автомобиле и на требования выйти из машины не реагировал. Сотрудники ОМОНа попытались заблокировать авто, однако водитель начал движение задним ходом, игнорируя сигналы об остановке. Мужчину задержали, остановив транспортное средство с использованием оружия", - рассказали в ведомстве.
В машине был обнаружен пакет с белым порошком общей массой свыше 500 г и шесть пакетиков с порошкообразным веществом, готовых для раскладки. Изъятое направлено на экспертизу.
По данному факту проводится проверка.-0-
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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина с крупной партией психотропа, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси. "Сегодня оперативники...
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