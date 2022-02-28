Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина с крупной партией психотропа, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

"Сегодня оперативники Московского РУВД провели спецоперацию по задержанию закладчика психотропов. 33-летний подозреваемый находился в автомобиле и на требования выйти из машины не реагировал. Сотрудники ОМОНа попытались заблокировать авто, однако водитель начал движение задним ходом, игнорируя сигналы об остановке. Мужчину задержали, остановив транспортное средство с использованием оружия", - рассказали в ведомстве.

В машине был обнаружен пакет с белым порошком общей массой свыше 500 г и шесть пакетиков с порошкообразным веществом, готовых для раскладки. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту проводится проверка.-0-