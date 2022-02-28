Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз в ЕАЭС автозапчастей на Br1 млн

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненскими таможенниками на белорусско-литовском участке границы выявлено 3 факта незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза порядка 14 тыс. автозапчастей на сумму более Br1 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

В первом случае транспортное средство Iveco следовало с товарами "сборный груз - автозапчасти, одежда" из Литвы в Беларусь через пункт пропуска "Бенякони". При проведении таможенного контроля в грузовом отсеке обнаружено более 4,7 единиц автомобильных запчастей, общей стоимостью порядка Br246 тыс., сведения о которых в документах отсутствовали.

Во втором случае, в грузовом транспортном средстве Volvo, следовавшем из Бельгии в Российскую Федерацию, "лишними" оказались 3,8 тыс. новых автозапчастей на сумму более Br552 тыс.

В пункте пропуска "Каменный Лог" при перемещении заявленных гидравлических масел, полимерно-керамической краски, силиконового герметика и запасных частей для легковых автомобилей сотрудники таможни обнаружили порядка 5,8 тыс. новых запасных частей для мотоциклов, легковых автомобилей и специальной техники, которые не были указаны в документах. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила более Br304 тыс.

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.1 и ч.4 ст.15.5 КоАП. Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. -0-