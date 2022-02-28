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В Минске на ул.Аэродромной легковушка наехала на пешехода

28.02.2022 20:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Аэродромной в ДТП травмирован пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 12.40 водитель грузового автомобиля двигался по ул.Аэродромной и вблизи дома №7 из-за несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем "Газель". От удара легковушка выехала за пределы проезжей части и наехала на пешехода. 60-летний мужчина с полученными травмами доставлен в учреждение здравоохранения для обследования", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 85 ПДД водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Аэродромной в ДТП травмирован пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ...
 
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