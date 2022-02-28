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В Речицком районе таксист присвоил более Br860, суд вынес приговор

28.02.2022 22:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района постановил приговор по уголовному делу о присвоении имущества, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

В течение месяца - с 11 октября по 11 ноября 2021 года - обвиняемый работал по найму водителем такси. "Осуществляя перевозку пассажиров, имел единый умысел на совершение хищения. После принятия заказа о перевозке пассажиров, находясь на рабочем месте в автомобиле, принимая от пассажиров наличные как оплату за оказанные услуги по перевозке, не обеспечивал их хранение. Мужчина похитил вырученные за оказание услуг по перевозке Br868, присвоил их", - рассказали в областном суде.

Свою вину фигурант признал полностью на судебном заседании. Приговором суда он признан виновным в присвоении имущества лицом, которому оно вверено. На основании ч.1 ст.211 УК ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы со штрафом в размере 50 базовых величин. Также на один год он лишен права занимать должности, связанные с приемом денег. Применена отсрочка исполнения основного наказания на срок 1 год. Обвиняемый должен выплатить в доход государства Br868.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В течение месяца - с 11 октября по 11 ноября 2021 года - обвиняемый работал по найму водителем такси. "Осуществляя перевозку пассажиров, имел единый умысел на совершение...
 
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