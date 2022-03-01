Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Такие данные сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

В основном жалобы касались проблем с подключением к серверу (37%). 33% пользователей испытывали трудности при получении или отправке сообщений. Еще 22% пожаловались на проблемы с приложением. Сбои регистрировались на территории России, а также Чехии, Германии, Нидерландов и ряда других стран.-0-