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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

01.03.2022 06:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Такие данные сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

В основном жалобы касались проблем с подключением к серверу (37%). 33% пользователей испытывали трудности при получении или отправке сообщений. Еще 22% пожаловались на проблемы с приложением. Сбои регистрировались на территории России, а также Чехии, Германии, Нидерландов и ряда других стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В основном жалобы касались проблем с подключением к серверу (37%). 33% пользователей испытывали трудности при получении или отправке сообщений. Еще 22% пожаловались на...
 
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