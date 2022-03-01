Первый ковер продала за 260 рублей девушка посмотрела видео в интернете и начала делать ковры на заказ

Источник материала: Myfin



Александра Фильченко. Фото: Екатерина Кулинкович

Всю юность рисовала, но поняла, что этим не заработаешь

Уже с 16 лет я финансово не завишу от родителей. Всю жизнь я рисовала, мое среднее специальное образование связано с творчеством и архитектурой. Навыки рисования позволили мне создавать по 1-2 рисунка в день и получать с них 3-5 рублей. Уходило на это полноценных 8 часов. Утром училась, потом до ночи работала. После окончания учебы решила, что одними рисунками на жизнь не заработаешь, и начала искать работу. Успела сменить несколько профессий и закончила курсы мастера по маникюру, но здоровье не позволило работать в этой сфере.

Фото: Екатерина Кулинкович



Тогда я начала искать вдохновение в YouTube. Наткнулась на блог американца, который с помощью непонятного устройства делал ковры. Меня это так увлекло, что я сразу стала искать эти устройства. Мои знания английского были не так хороши, чтобы понимать слова блогера. Приходилось пересматривать видео несколько раз, использовать субтитры и переводчики, а иногда просить своего молодого человека, чтобы он переводил.

Что купить для создания ковров дома

Вот список того, что нужно купить, чтобы делать ковры в домашних условиях:

Два тафтинговых пистолета (они на высокой скорости вбивают ткань в подложку). Два года назад в Беларуси их было не найти, и везде, кроме Китая, была сумасшедшая наценка. Но в Китае было недешево из-за налога и стоимости доставки. Тогда я нашла знакомую из Москвы и заказала пистолеты на ее имя, а она отправила их в Беларусь. Так я сэкономила $100 на почтовых отправлениях, заплатив в сумме $410, но растянула срок доставки на 3-4 месяца. Один пистолет удобно использовать для больших площадей, а второй подойдет для мелких фрагментов.



Подкладочную канву (подложку) на то время возможно было достать только у перекупщиков из России. Цена составляла примерно 70 рублей за квадратный метр + расходы за доставку (около 13 рублей).

Пряжи одного акрилового мотка хватало на кусок размером примерно 15*15 см, его цена 3 рубля – это был самый дешевый вариант. Акрил более высокого качества стоил 5 рублей за моток того же размера. Полушерсть – 5-7 рублей. Дороже всего покупать шерсть – цены доходят до 40 рублей.

Два вида клея: первый скрепляет ткань с ворсом, а другой соединяет готовую конструкцию с тканью, которая выступает в качестве изнаночной стороны. Изначально я не хотела покупать дорогой клей. Купила баночку на 5 литров за 20 рублей, и вроде бы ковер получался, но клей оказался таким токсичным, что даже дышать было сложно. Пришлось заказывать экоклей. Его маленькими объемами не продавали, и теперь у меня дома стоит большая банка — 20 литров клея за 150 рублей. Со временем я начала покупать немецкий клей. Он стоит 156 рублей за 14 литров.

Финальная «подложка», для нее я пробовала канву и лен. Лен оказался лучше. Стоит он 17 рублей за квадратный метр.

Машинка для стрижки ковра. С этим пунктом можно немного сэкономить и использовать машинку для стрижки овец. Такие стоят примерно 100 рублей, а результат как от профессиональных.

Если все складывать, то себестоимость ковра метр на метр составляет примерно 200 рублей. И это без стоимости времени мастера.

Фото: Екатерина Кулинкович



У белорусов есть стереотип, что в магазине все равно будет дешевле, чем у частного мастера. Это не всегда так. Если сравнивать качество из масс-маркета и хендмейд, то разницы в ценах практически нет. А вот если хочется, чтобы ворс не торчал, края не вылезали, – нужно умножать ценник хотя бы в два раза.



Сколько времени уходит на один ковер



Если рассматривать ковер размером метр на метр, то на его изготовление мне нужно около 10 часов. Но превращать это в монотонный труд я не хочу. Поэтому растягиваю процесс на два дня и в спокойном режиме вбиваю пряжу в подкладку. После этого наношу слой клея и жду, пока он высохнет.

Минимально можно подождать 24 часа, но некоторые производители клея просят не трогать изделие 72 часа. Затем нужно приклеить подложку, сохнет она 48-72 часа. Затем я стригу ковер – это еще 4 часа. В конце нужно обработать, загнуть и проклеить концы повторно – займет это около 4 часов. На окончательное выравнивание (почистить, пригладить) уходит еще несколько часов.

Без учета перерывов, на изготовление ковра уходит 2-3 дня.

Чтобы ковер высох, не нужно его выносить на улицу или искать специальное помещение. Даже с учетом того, что у меня аллергия на бытовую химию, мне хватает открытой форточки и нетоксичного клея без запаха.

Белорусы спрашивают цену – и «до свиданья»

Изначально я оформила себя как ИП, но поняла, что при моем объеме заказов это бессмысленно. Сейчас я оформлена как ремесленник и плачу 62 рубля в год. Стоимость ковра я складываю из себестоимости, добавляю 5-10% расходов на рекламу и еще 20% за мою работу. Итого за ковер размерами метр на метр цена выходит около 250-300 рублей. За доставку денег не беру.



Я делаю ковры всего 1,5 года, но они так и не стали моим постоянным заработком. За это время я сделала 10 ковров, а продала 3 и заработала на них 1000 рублей. Некоторые из них были тестовыми, я раздала их друзьям.

Фото из архива героини материала







Хотя я давала рекламу в Instagram, но продажи у меня были только на площадках Ozon.ru и etsy.com. Эти маркетплейсы особенно подходят для ремесленников, потому что в них есть удобный поиск по категориям и низкая комиссия. Etsy мне нравится больше, потому что комиссия за продажу составляет всего $0,2 вместо 5% на Ozon.



Вкладываю деньги по возможности. За год потратила на рекламу примерно $400, они не окупились.

Хотела бы я сделать это направление постоянным источником заработка? Думаю, что это дело можно превратить в бизнес, но у меня нет потребности стать конвейером по изготовлению ковров. Мне хочется развиваться и в других направлениях.



Фото: Екатерина Кулинкович



Например, я пишу картины на заказ, и это гораздо прибыльнее. Недавно я встретила девушку, которая умеет делать свечи. Это натолкнуло нас на мысль, что мы можем открыть свой проект по изготовлению декора для дома. И мы уже постепенно его развиваем. Надеюсь, что скоро люди станут с большей любовью относиться к своим домам – в том числе украшать их коврами и другим декором.

