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Семь пожаров произошло за сутки в Брестской области

01.03.2022 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки зарегистрировано семь пожаров. Погибли два человека, еще один получил ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

В Барановичах 28 февраля около 10.20 поступило сообщение о возгорании в трехквартирном деревянно-кирпичном доме. Огонь повредил кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в одной из квартир. При пожаре погиб хозяин жилища.

Вечером того же дня загорелся деревянный дом в агрогородке Гортоль Ивацевичского района. Во время пожара повреждены пол, матрац и постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. В огне погиб владелец дома.

Еще один несчастный случай произошел в Ивановском районе. Днем спасатели получили информацию о горении травы и кустарника на территории домовладения в агрогородке Ополь. Пытаясь самостоятельно потушить пожар, пострадала женщина 1940 года рождения. С ожогами кистей рук, живота, нижних конечностей (20% тела) ее госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

В области за прошедшие сутки также произошли пожары в Каменецком, Березовском и Пинском районах. Во всех случаях выясняются причины возгораний.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки зарегистрировано семь пожаров. Погибли два человека, еще один получил ожоги,...
 
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