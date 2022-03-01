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Подозреваемый в двойном убийстве задержан в Крупском районе

01.03.2022 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе задержан подозреваемый в двойном убийстве. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Житель одной из деревень района обнаружил в соседнем доме двоих мужчин, убитых с особой жестокостью. На теле каждого эксперты насчитали более 15 ранений.

На раскрытие преступления был ориентирован личный состав местного ОВД, сыщики областного угро и их коллеги из МВД. В тот же день подозреваемого задержали.

"Правоохранители установили, что накануне между погибшими (51-летний и 56-летний родственники) и 42-летним односельчанином возникла пьяная ссора. Пытаясь замести следы, фигурант сжег одежду и спрятал орудие преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц. Ранее мужчина был судим за покушение на убийство и кражу", - добавили в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Житель одной из деревень района обнаружил в соседнем доме двоих мужчин, убитых с особой жестокостью. На теле каждого эксперты насчитали более 15 ранений.
 
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