В Могилевской области неоднократно судимый с особой жестокостью убил соседа. Дело направлено в суд

Источник материала: БелТА

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области неоднократно судимый мужчина с особой жестокостью убил своего соседа. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

Прокуратура Могилевской области направила в Могилевский областной суд уголовное дело по обвинению 53-летнего мужчины в убийстве с особой жестокостью. Согласно материалам дела, нетрезвый обвиняемый 4 ноября 2021 года пришел в квартиру к своему соседу для выяснения отношений. Поскольку ранее между мужчинами происходили конфликты, разговора не получилось и в этот раз. Возникла ссора, у потерпевшего в руке оказался нож. Решив, что сосед может причинить ему телесные повреждения, мужчина схватил его руку и нанес удар ножом в область груди потерпевшего и затем еще не менее 18 ударов по различным частям тела. После этого обвиняемый выбросил нож на улице и пошел домой спать. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Как следует из заключения эксперта, обвиняемый в момент совершения преступления страдал психическим расстройством, но мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности - в 2007 году осужден за убийство на 14 лет, освободился 13 марта 2021 года по отбытии срока наказания. Мужчина нигде не работал, поставлен на учет в учреждениях здравоохранения и Октябрьском РОВД Могилева.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. При изучении материалов дела в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по п.6 и п.16 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса. Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-