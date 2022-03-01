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У главного инженера столичной организации изъяты галлюциногенные грибы

01.03.2022 09:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РУВД столицы при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 28-летний минчанин, у которого по месту жительства были обнаружены плодовые тела шляпочных грибов, а также подготовленные к выращиванию споры. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Экспертиза подтвердила наркотическую природу обнаруженных веществ. По словам мужчины, споры грибов он приобрел в интернете и хранил для личного употребления, а также планировал самостоятельно выращивать в домашних условиях.

Минчанин работает главным инженером в столичной организации, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Экспертиза подтвердила наркотическую природу обнаруженных веществ. По словам мужчины, споры грибов он приобрел в интернете и хранил для личного употребления, а...
 
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