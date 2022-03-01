Вынесен приговор жителю Калинковичского района, оскорбившему Президента и представителя власти

Источник материала: БелТА

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Калинковичского района вынес приговор по уголовному делу об оскорблении Президента Республики Беларусь и представителя власти, незаконном распространении информации о частной жизни и персональных данных, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигуранту по делу было предъявлено обвинение по ч.1 ст.368, ст.369, ч.3 ст.203-1 УК.

В сентябре 2021 года обвиняемый просмотрел в публичном доступе в интернете видеозапись с оскорблением начальника управления надзорно-исполнительной деятельности милиции общественной безопасности МВД. "Содержание ролика - унижающее авторитет, честь и достоинство личности представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Затем он разместил указанный видеофайл в публичном доступе в одной из социальных сетей на своей странице. Этим он предоставил ролик для свободного просмотра и копирования неограниченному кругу пользователей сети", - пояснили в областном суде.

Также, просмотрев на одном из интернет-сайтов видеофайл, содержащий оскорбление Президента Республики Беларусь, разместил его в публичном доступе в одной из социальных сетей. "Этим публично оскорбил главу государства в неприличной форме", - дополнили в суде.

Приговором суда мужчина признан виновным. Окончательно ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в размере 100 базовых величин. Также он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-