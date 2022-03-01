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В Жлобинском районе при пожаре погиб пенсионер

01.03.2022 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Тревожный звонок поступил на линию 101 28 февраля около 20.00. Горел деревянный дом в деревне Боровуха. К прибытию спасателей дом был полностью охвачен огнем, часть кровли обрушилась.

Как уточнили в областном управлении, пенсионер 1932 г.р. проживал один. Соседи характеризовали его положительно, спиртными напитками не злоупотреблял, курил.

Работники МЧС ликвидировали пожар. В 20.52 при разборке строительных конструкций под обломками кровли обнаружено обгоревшее тело хозяина дома.

Огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

В УМЧС напоминают: курить в жилых помещениях на кровати, диване, в кресле строго запрещено. "Лучше отказаться от этой пагубной привычки, но если это невозможно, то лучше выходить покурить на улицу, и в обязательном порядке необходимо использовать пепельницу. И никогда не выбрасывайте пепел в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты - вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы и тем самым вызвать возгорание", - подчеркивают спасатели.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Тревожный звонок поступил на линию 101 28 февраля около 20.00. Горел деревянный дом в деревне Боровуха. К прибытию спасателей дом был полностью охвачен огнем, часть...
 
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