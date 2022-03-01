В Минске задержан наркодилер с крупной партией психотропа

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня оперативники Московского РУВД провели спецоперацию по задержанию закладчика психотропов. 33-летний подозреваемый находился в автомобиле и на требования выйти не реагировал. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОМОНа попытались заблокировать авто, однако водитель начал движение задним ходом, игнорируя сигналы об остановке. Мужчину задержали, остановив транспортное средство с использованием оружия.

В его машине обнаружили пакет с белым порошком общей массой свыше 500 г, а также 6 готовых для раскладки пакетиков с порошкообразным веществом.

Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка.-0-