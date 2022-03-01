В Березовском районе бывший работник обокрал предпринимателя на Br7 тыс.

Источник материала: БелТА

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе бывший работник похитил у индивидуального предпринимателя металлоизделия на Br7 тыс. сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В РОВД обратился 37-летний предприниматель, который сообщил о краже около 1 тыс. металлических креплений для водосточных труб. Сотрудники криминальной милиции установили личность похитителя. Им оказался 31-летний ранее не судимый мужчина, который работал у потерпевшего по договору подряда.

С разрешения нанимателя работы по изготовлению металлоконструкций фигурант выполнял по месту жительства, в гараже. Часть заготовок он оставлял себе. Во время распития спиртного со знакомым бывший работник попросил того помочь с продажей металлических изделий. Потенциальный покупатель оказался знаком с потерпевшим и сообщил ему о возможной сделке.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.-0-