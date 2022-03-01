При пожаре в Толочинском районе спасены 7 человек

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе при пожаре спасены 7 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"28 февраля в 9.02 спасателям поступило сообщение о пожаре в горпоселке Коханово Толочинского района. Уже через пять минут первый пожарный расчет прибыл к месту пожара. На улице толпились очевидцы, из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажки виднелось пламя и густой дым.

"Еще по дороге диспетчер центра оперативного управления нам сообщила, что в квартире могут находиться два человека, - рассказали спасатели. - Мы включились в аппараты на сжатом воздухе и побежали в подъезд, там было уже очень много дыма. На счастье, дверь в квартиру, где происходило горение, была не заперта. Огонь уже выбивался из комнаты и охватил часть коридора. В плотном дыму в комнате на диване мы увидели человека, рядом на полу лежал еще один. Оба мужчины были без сознания, мы вынесли их на лестничную площадку и вернулись. На полу между коридором и комнатой, где бушевало пламя, мы нашли женщину. На площадке мы пробовали привести ее в чувство, сбрызнули ее лицо водой, после чего женщина зашевелилась. Всех троих передали медикам".

Работники МЧС стучали в двери, открывали не запертые, чтобы предупредить жителей о необходимости покинуть свои жилища. "В одной из квартир на четвертом этаже дверь была не заперта, войдя внутрь, мы увидели мужчину и женщину. Они стояли на балконе и боялись выходить в подъезд. Успокоив их, мы надели им маски и вывели на свежий воздух. От госпитализации они отказались, - отметили в МЧС. - Соседка, стоящая внизу, сказала нам, что в 33-й квартире может быть женщина-пенсионерка, и дала ее номер телефона. Дверь в жилище была закрыта изнутри, на стуки никто не открывал. Мы позвонили по телефону и уговорили хозяйку открыть ее. В квартире с ней была ее шестилетняя внучка. Девочка и ее бабушка были очень напуганы. Мы надели на них специальные маски и вывели на улицу, медицинская помощь им не понадобилась".

Как выяснилось позже, из горящей квартиры работники МЧС спасли ее хозяйку, 1955 года рождения, и двух сыновей, 1985 и 1991 годов рождения. Всех госпитализировали с ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения. Из задымленного подъезда были эвакуированы еще 4 человека.

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем в квартире уничтожено имущество, поврежден пол, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении. -0-