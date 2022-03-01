Mastercard объявила о блокировке ряда российских банков

Источник материала: Myfin



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Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к платежной системе «многим финансовым институтам» из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины. Заявление содержится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник на сайте корпорации.

«В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard», – отметил глава корпорации. По его словам, Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами «для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».

Напомним, ранее под под блокирующие санкции США попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета были заблокированы, а Apple Pay и Google Pay для карт этих банков перестали работать. После отключения от платежной системы Mastercard карты этих банков не будут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах. В России они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт.

Ограничения были введены также против Сбербанка, но в более мягком варианте — американские финансовые институты закроют все корсчета банка, но его активы не будут заморожены. Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк и Московский кредитный банк попали под секторальные санкции, то есть в отношении них будут действовать ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами (со сроком погашения более 14 дней), а также с размещением новых акций.