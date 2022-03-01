Включенные электроприборы и неосторожность при курении: в Могилевской области за сутки произошло 5 пожаров

Источник материала: БелТА

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за сутки произошло 5 пожаров, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Пожары произошли в Бобруйске, Краснополье, Кличеве, Глусском и Осиповичском районах. Так, в Бобруйске выдалась беспокойная ночь для жильцов девятиэтажного дома по ул. Рокоссовского. Вчера около 22.00 лестничная клетка на втором этаже стала заполняться дымом - жильцы вызвали спасателей. Горела однокомнатная квартира, принадлежащая пенсионерке 1962 года рождения. Ее спасатели обнаружили в прихожей и эвакуировали, а после передали бригаде скорой медицинской помощи. Женщина не пострадала. В результате пожара в квартире уничтожен шкаф, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов дома не проводилась. По предварительным данным в возникновении пожара виновата сама хозяйка квартиры - женщина была неосторожна при курении.

Предположительно по аналогичной причине произошло возгорание нежилого дома в дер. Верейцы Осиповичского района. Сообщение о случившемся поступило около 01.00 1 марта - пожар обнаружили местные жители. До прибытия подразделений МЧС они помогли выбраться из горящего здания мужчине 1985 года рождения, который самовольно проживал в доме. Спасенный с диагнозом "отравление продуктами горения" и ожогами госпитализирован. Пламя практически полностью испепелило дом.

28 февраля около 21.00 под огненную волну попала однокомнатная квартира двухэтажного жилого дома по ул. Заречной в Кличеве. В этот вечер молодая семья - наниматели жилого помещения, возвращались из гостей, однако стоило им только открыть входную дверь, как из квартиры повалил густой дым. Жильцы вызвали спасателей. В результате пожара на кухне повреждена микроволновая печь, закопчены стены, потолок и имущество. По предварительным данным возникновение пожара спровоцировали оставленные включенными в розетку электроприборы.

Еще один пожар произошел 1 марта около 02.00 в д. Маковичи Глусского района - горел частный жилой дом. При пожаре была уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина случившего устанавливается.-0-