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В Минске задержаны двое закладчиков

01.03.2022 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД задержали 23-летнего жителя Логойска, когда тот забирал из тайника оптовую партию психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек пояснил, что приехал в столицу для работы на виртуальный наркомаркет. Его карьера продлилась меньше месяца.

Установлено, что в преступный бизнес парня втянула 19-летняя минчанка, с которой он познакомился в интернете. Девушку задержали при расфасовке крупной партии товара на мелкие дозы.

В сумме у обоих задержанных изъято более 500 г альфа-PVP и 50 г мефедрона. Таким образом, до потребителя не дошло свыше тысячи доз психотропов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек пояснил, что приехал в столицу для работы на виртуальный наркомаркет. Его карьера продлилась меньше месяца.
 
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