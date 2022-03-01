В Минске задержаны двое закладчиков

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД задержали 23-летнего жителя Логойска, когда тот забирал из тайника оптовую партию психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек пояснил, что приехал в столицу для работы на виртуальный наркомаркет. Его карьера продлилась меньше месяца.

Установлено, что в преступный бизнес парня втянула 19-летняя минчанка, с которой он познакомился в интернете. Девушку задержали при расфасовке крупной партии товара на мелкие дозы.

В сумме у обоих задержанных изъято более 500 г альфа-PVP и 50 г мефедрона. Таким образом, до потребителя не дошло свыше тысячи доз психотропов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-