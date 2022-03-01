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В Минске задержаны двое закладчиков
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД задержали 23-летнего жителя Логойска, когда тот забирал из тайника оптовую партию психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Молодой человек пояснил, что приехал в столицу для работы на виртуальный наркомаркет. Его карьера продлилась меньше месяца.
Установлено, что в преступный бизнес парня втянула 19-летняя минчанка, с которой он познакомился в интернете. Девушку задержали при расфасовке крупной партии товара на мелкие дозы.
В сумме у обоих задержанных изъято более 500 г альфа-PVP и 50 г мефедрона. Таким образом, до потребителя не дошло свыше тысячи доз психотропов.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-
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Молодой человек пояснил, что приехал в столицу для работы на виртуальный наркомаркет. Его карьера продлилась меньше месяца.
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