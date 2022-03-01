Россия передала Беларуси обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности подростков

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура России удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче гражданина Беларуси, который обвиняется в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении не менее 18 несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Инкриминируемые мужчине 1966 года рождения преступления относятся к периоду с мая 2009 года по декабрь 2012 года. Они произошли на территории Витебска и Витебского района.

Согласно обвинению он, в частности, осуществил выстрелы из пневматического оружия по 12 несовершеннолетним и причинил им побои. Также в деле говорится о том, что он изготовил и хранил с целью распространения порнографические материалы с изображением несовершеннолетних.

Во исполнение решения о выдаче обвиняемый передан представителям правоохранительных органов Беларуси и в настоящее время содержится под стражей в одном из исправительных учреждений.-0-