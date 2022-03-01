Котировки акций российских компаний обвалились на Лондонской бирже

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

На Лондонской фондовой бирже торги 28 февраля проходили для крупных российский компаний крайне неудачно – они были в лидерах падения. Первое место в антирейтинге заняли акции VK – они подешевели на 79,89%. Вторую строчку занял фуд-ритейлер «Магнит» – минус 79,74% по результатам торгов.

В Лондоне в понедельник среди российских кредитно-финансовых учреждений сильнее всего упали акции «Сбера» – на 74%. Российские сырьевые гиганты также теряли в стоимости: «Газпром» – 52,51%, «Роснефть» – 42,31%, «Норникель» – 42,71%, «Северсталь» – 67,81%, «Лукойл» – 62,84%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже торги некоторыми акциями российских компаний, таких как МТС, «Мечела» и ЦИАН, были временно приостановлены. То же сделала NASDAQ в отношении HeadHunter, «Яндекса», Ozon и Qiwi. Причина – потребность регулирующих органов в получении дополнительной информации после введения экономических санкций в отношении России. Правила NASDAQ гласят, что такое решение принимается, чтобы «существенная информация справедливо и адекватно распространялась среди инвесторов и на рынке, а также чтобы предоставить инвесторам возможность дать оценку данным при принятии инвестиционных решений».

При этом акции IT-компании EPAM, значительная часть сотрудников которой находится в Украине, также лидировали по снижению по результатам торгов в Нью-Йорке в понедельник – снижение составило 45,68%.

Напомним, на фоне сложной ситуации на фондовом рынке и колоссального обвала, который произошел сразу после начала событий в Украине, Банк России принял решение отменить торги акциями на Мосбирже в понедельник, 28 февраля.