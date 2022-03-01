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Житель Барановичского района получил 2,5 года колонии-поселения за аварию с пострадавшим пассажиром

01.03.2022 12:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего водителя, по вине которого в аварии пострадал человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

ДТП случилось в августе 2021 года. У мужчины не было прав на управление транспортными средствами. Он купил автомобиль без оформления в ГАИ. На дороге Мир - Петревичи - Новая Мышь он превысил скорость, отвлекся на мобильный телефон, из-за чего машину занесло в кювет, где она врезалась в дерево. В аварии тяжелые травмы получил пассажир.

Суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Фигурант на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила апелляционную жалобу обвиняемого без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного...
 
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