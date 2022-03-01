Источник материала: Myfin

Курсы валют на 1 марта 2022: доллар и евро снижаются" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/03/1646130543176202.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.1339 рубля до 2.9405, что составило 4.36%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.3488 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.12 (3.5%), на 1 марта 2022 курс составил 3.3099. По итогам месяца евро вырос на 0.3943 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.1869 рублей (6.28%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1982 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 188 768 000 33 373 200 14 077 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.7 – 2.96 рублей, курс продажи доллара 3.18 – 3.5. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.3 рублей, купить – 3.58 – 3.94.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =88.72 (стоимость 1 доллара равна 88.72 российских рублей),

=88.72 (стоимость 1 доллара равна 88.72 российских рублей), EUR/USD =1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар),

=1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар), EUR/RUB =99.69 (99.69 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.