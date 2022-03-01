﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Курсы валют на 1 марта 2022: доллар и евро снижаются

01.03.2022 13:29 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Курсы валют на 1 марта 2022: доллар и евро снижаютсяКурсы валют на 1 марта 2022: доллар и евро снижаются" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/03/1646130543176202.jpg">
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.1339 рубля до 2.9405, что составило 4.36%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.3488 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.12 (3.5%), на 1 марта 2022 курс составил 3.3099. По итогам месяца евро вырос на 0.3943 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.1869 рублей (6.28%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1982 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
188 768 000 33 373 200 14 077 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.7 – 2.96 рублей, курс продажи доллара 3.18 – 3.5. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.3 рублей, купить – 3.58 – 3.94.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=88.72 (стоимость 1 доллара равна 88.72 российских рублей),
  • EUR/USD=1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар),
  • EUR/RUB=99.69 (99.69 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 марта 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.9405, курс евро 3.3099, курс российского рубля (100 RUB)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инфляция съедает пенсии. Но повышение уже объявлено
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by