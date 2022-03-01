Курсы валют на 1 марта 2022: доллар и евро снижаются

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.1339 рубля до 2.9405,
что составило 4.36%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.3488 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.12 (3.5%), на 1 марта 2022 курс составил 3.3099. По итогам месяца
евро вырос на 0.3943 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.1869 рублей (6.28%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.1982 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
188 768 000
33 373 200
14 077 800
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.7 – 2.96 рублей, курс продажи доллара 3.18 – 3.5.
Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.3 рублей, купить – 3.58 – 3.94.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=88.72 (стоимость 1 доллара равна 88.72 российских рублей),