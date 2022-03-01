Могилевские таможенники пресекли вывоз из Беларуси 25 т капусты без необходимых лицензий

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники пресекли вывоз с территории Беларуси 25 т капусты без необходимых лицензий, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Сотрудники Могилевской таможни пресекли две попытки незаконного перемещения в общей сложности более 25 т капусты. У водителей российских транспортных средств отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе лицензии, выдаваемые Министерством антимонопольного регулирования и торговли, необходимые для вывоза данной категории товара, а также фитосанитарные сертификаты", - рассказали в ГТК.

Первый грузовик могилевские таможенники остановили при проведении специальных мероприятий в Могилевском районе, второй - вблизи города Горки. Оба транспортных средства перевозили капусту и ехали в направлении белорусско-российской границы.

В действиях виновных лиц усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 13.12 и ч.2 ст.13.34 КоАП, санкции которых предусматривают наложение штрафа до 50% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.

В соответствии с постановлениями Совета Министров от 4 февраля 2022 года №70 и от 15 февраля 2022-го №82 вывоз отдельных категорий товаров осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ.-0-