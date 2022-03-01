Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области возбуждены два уголовных дела за нападение на сотрудников милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"В феврале текущего года в Витебской области были зафиксированы несколько случаев, связанных с применением физического насилия к сотрудникам органов внутренних, когда те выполняли свои служебные обязанности. Так, задержанный за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения житель города Полоцка в служебном автомобиле умышленно нанес удар головой сотруднику местного отдела Департамента охраны, причинив ему телесные повреждения", - рассказали в УВД.

Еще один ранее неоднократно судимый житель областного центра при задержании за совершение административного правонарушения, сопровождая свои действия нецензурной бранью в адрес милиционеров, оказал активное сопротивление патрульным из Октябрьского РОВД. Как выяснилось, ранее мужчина уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, однако должных выводов для себя так и не сделал.

В отношении обоих граждан следственными органами возбуждены уголовные дела за применение насилия к сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-