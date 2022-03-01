Курсы валют на 02.03.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.9405 -0.1339 1 USD Евро 3.3099 -0.1200 1 EUR Российский рубль 3.1626 0.1869 100 RUB Гривна 9.7854 -0.4455 100 UAH Тенге 6.131 -0.0785 1000 KZT Юань 4.6576 -0.2162 10 CNY

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