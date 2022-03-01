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Троих мужчин будут судить в Ивацевичах за незаконную охоту

01.03.2022 14:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ивацевичского района направила в суд уголовное дело о незаконной охоте, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Случай произошел в декабре прошлого года возле деревни Зыбайлы. Согласно материалам дела, двое мужчин охотились по путевкам на зайца-русака. Но вместо этого они застрелили трех самцов косули европейской. После разделки туш животных мужчины погрузили добычу в автомобиль знакомого. При ее транспортировке все трое были остановлены сотрудниками ГАИ.

Причиненный окружающей среде вред превысил Br10,4 тыс. Браконьеры возместили его в полном объеме в ходе предварительного расследования.

После изучения материалов дела в прокуратуре Ивацевичского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий двух фигурантов по ч.2 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение вреда в крупном размере) и ч.1 ст.282-1 (незаконные перемещение и разделка диких животных), третьего - по ч.1 ст.282-1 УК.

Избранная в отношении обвиняемых мера пресечения осталась прежней - подписка о невыезде и надлежащее поведение.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Причиненный окружающей среде вред превысил Br10,4 тыс. Браконьеры возместили его в полном объеме в ходе предварительного расследования.
 
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