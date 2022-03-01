﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роботы в форме куба будут работать на орбите - их способ адаптации впечатляет!

01.03.2022 14:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа специалистов из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) создала необычных роботов, которые могут значительно упростить жизнь на орбите Земли.

В частности, речь идет о роботах-кубах, которые получили название ElectroVoxel и были разработаны совместно с учеными Университета Калгари (Канада). Ребро робота-куба имеет электромагнитный ферритовый сердечник, обернутый медной проволокой. Устройства не обладают встроенным двигателем или движущимися деталями. Вместо этого оно будут двигаться по орбите с помощью электромагнитов.

Примечательно еще и то, что разработка ученых имеет впечатляющую систему адаптации, что позволяет роботам-кубам вращаться вокруг края другого куба или переходить от одного робота к другому, а также притягиваться или отталкиваться друг от друга. В теории можно из кубов создать сложную геометрическую фигуру или задать роботу определенное направление.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности, речь идет о роботах-кубах, которые получили название ElectroVoxel и были разработаны совместно с учеными Университета Калгари (Канада).
 
Новости дня
Новости разные
 
Троих мужчин будут судить в Ивацевичах за незаконную охоту
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by