Роботы в форме куба будут работать на орбите - их способ адаптации впечатляет!

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа специалистов из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) создала необычных роботов, которые могут значительно упростить жизнь на орбите Земли.

В частности, речь идет о роботах-кубах, которые получили название ElectroVoxel и были разработаны совместно с учеными Университета Калгари (Канада). Ребро робота-куба имеет электромагнитный ферритовый сердечник, обернутый медной проволокой. Устройства не обладают встроенным двигателем или движущимися деталями. Вместо этого оно будут двигаться по орбите с помощью электромагнитов.

Примечательно еще и то, что разработка ученых имеет впечатляющую систему адаптации, что позволяет роботам-кубам вращаться вокруг края другого куба или переходить от одного робота к другому, а также притягиваться или отталкиваться друг от друга. В теории можно из кубов создать сложную геометрическую фигуру или задать роботу определенное направление.-0-

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