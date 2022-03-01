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Женщина погибла в Сморгонском районе: следователи ищут очевидцев ДТП

01.03.2022 14:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла 37-летняя женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связям с общественностью.

Около 8.00 10 февраля на автодороге М7 вблизи деревни Гамзичи Сморгонского района 28-летний житель Минска, управляя микроавтобусом Mercedes, не справился с управлением, допустил занос и съехал в кювет. В момент ДТП в автомобиле находилась 37-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице. Водитель не пострадал.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены подозреваемый и свидетели. Для установления обстоятельств ДТП назначен ряд экспертных исследований.

Следственный комитет обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, а также тем, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам 8(0152) 72-40-40, 8(0152) 72-41-05 и 8(033) 621-15-35.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Около 8.00 10 февраля на автодороге М7 вблизи деревни Гамзичи Сморгонского района 28-летний житель Минска, управляя микроавтобусом Mercedes, не справился с управлением,...
 
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