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МТБанк рассказал, как работают его карточки и платежи по ним

01.03.2022 15:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

МТБанк рассказал, как работают его карточки и платежи по ним
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Как заверили в банке, на данный момент все операции по картам МТБанка проходят успешно внутри страны и за ее пределами.

Вместе с тем, могут быть ограничения при использовании банковских платежных карт при совершении операций онлайн, если торговая точка обслуживается банком, попавшим под санкции.

В настоящий момент некоторые из банков столкнулись с рядом ограничений по проведению карточных операций. Данные ограничения частично сказались на операциях с использованием банковских платежных карт клиентов МТБанка, но, как объяснили в банке, сложности носили лишь технический характер.

Как сейчас проходят операции

Карта банка, с которой совершается операция Банк-эквайер/сервис банка Как проходят операции?
Карта МТБанка МТБанк (платежные терминалы, операции оплаты в интернете) Успешно
Карта МТБанка Платежные терминалы, установленные иными банками Успешно
Карта МТБанка Сервисы p2p переводов МТБанка Успешно
Карта МТБанка Операции оплаты в интернете;
кошельки Samsung pay, Apple Pay, Mi pay и т.п. 		Есть ограничения в торговых точках, обслуживающихся в банках, попавших под санкции
Карта МТБанка p2p переводы Есть ограничения по операциям с использованием карт санкционных банков

Напомним, из белорусских банков под санкицями находятся: Банк развития, Банк Дабрабыт, БелВЭБ, Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк. Также нужно иметь в виду, что белорусский Сбер Банк принадлежит российскому Сберу, который находится под санкциями США. Материнский банк объявил, что финансово поддержит свои дочерние банки в Беларуси и Казахстане. Альфа-Банк заявил, что ограничения в отношении российского Альфа-Банка не коснутся белорусских клиентов.

 
 
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В МТБанке рассказали Myfin.by, что сейчас происходит с карточками банка и платежами по ним. Для удобства все варианты операций по карточкам собраны в одну таблицу.
 
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