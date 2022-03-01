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МТБанк рассказал, как работают его карточки и платежи по ним
Источник материала: Myfin
Как заверили в банке, на данный момент все операции по картам МТБанка проходят успешно внутри страны и за ее пределами.
Вместе с тем, могут быть ограничения при использовании банковских платежных карт при совершении операций онлайн, если торговая точка обслуживается банком, попавшим под санкции.
В настоящий момент некоторые из банков столкнулись с рядом ограничений по проведению карточных операций. Данные ограничения частично сказались на операциях с использованием банковских платежных карт клиентов МТБанка, но, как объяснили в банке, сложности носили лишь технический характер.
Как сейчас проходят операции
Напомним, из белорусских банков под санкицями находятся: Банк развития, Банк Дабрабыт, БелВЭБ, Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк. Также нужно иметь в виду, что белорусский Сбер Банк принадлежит российскому Сберу, который находится под санкциями США. Материнский банк объявил, что финансово поддержит свои дочерние банки в Беларуси и Казахстане. Альфа-Банк заявил, что ограничения в отношении российского Альфа-Банка не коснутся белорусских клиентов.
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В МТБанке рассказали Myfin.by, что сейчас происходит с карточками банка и платежами по ним. Для удобства все варианты операций по карточкам собраны в одну таблицу.
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