Житель Давид-Городка нарыбачил на уголовную статью

Источник материала: БелТА

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Давид-Городка стал фигурантом уголовного дела о незаконной добыче рыбы, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Инспекторы природоохраны задержали 44-летнего мужчину на реке Горынь. С использованием четырех ставных сетей общей длиной 96 м он выловил 59 особей озерно-речной рыбы. В сети браконьера попались лещ, сазан, щука и другая рыба. Общий вес незаконного улова составил 18 кг.

Ущерб природе оценен почти в Br6 тыс. При том что стоимость самой продукции составила Br344.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 (добыча рыбы запрещенным способом, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до двух лет, а также лишения свободы на срок до трех лет.

В инспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что с 1 марта в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей (а с 9 марта - в Витебской) вступает в силу нерестовый запрет на ловлю щуки. За незаконную добычу штраф исчисляется в тройном размере и составит за одну особь 9 базовых величин (1 БВ - Br32).-0-