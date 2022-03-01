Эвакуация персонала, остановка производства и закрытие. Как иностранный бизнес уходит из Украины

Источник материала: Myfin

Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Adam Jones

Российская компания «Русал» – один из главных мировых производителей алюминия – 1 марта остановила работу своего глиноземного завода в Николаевской области Украины. Это производство в регионе, где в тот момент шли активные боевые действия, является вторым по величине глиноземным активом компании. В заявлении «Русала» говорится, что на такое решение повлияли «неизбежные логистические и транспортные проблемы на Черном море и в окружающей зоне».



Такое распоряжение российского алюминиевого гиганта стало лишь одним из череды решений о закрытии и остановке производства, принятых иностранными компаниями с начала военной операции в Украине. Многие из них остановили работу своих заводов и фабрик уже в день начала военной операции. Так поступила датская пивоваренная компания Carlsberg, на долю которой приходилась почти треть украинского рынка – она закрыла все три своих завода в стране. Японский производитель Sumitomo Electric приостановил работу производства проводки для автомобилей в Тернопольской области на западе Украины, где трудилось около 6 тысяч человек.

Как минимум две крупные табачные компании остановили работу своих фабрик в Украине. Так, о приостановке производства заявила Philip Morris, в частности, на своей фабрике в Харькове – 1300 сотрудникам рекомендовали оставаться дома и следовать указаниям властей. Japan Tobacco заявила, что временно закрывает свою фабрику в Кременчуге, что в Полтавской области, где работало около 900 человек. Также производитель продуктов питания Nestle еще 24 февраля заявил о временном закрытии заводов и складских мощностей в Украине, где у компании 5 тыс. сотрудников.

Многие компании из сферы услуг, а также занятые в торговле, временно покинули украинский рынок. Еще в самом начале военной операции о приостановке своей работы в Украине заявили в McDonald’s – правда, вскоре компания сообщила, что начала передавать продукты из ресторанов, где относительно безопасно находиться сотрудникам, местным властям, а те в свою очередь распределяют продукцию среди нуждающихся. В Uber в тот же день приняли аналогичное решение, сославшись на то, что безопасность пользователей является приоритетом для компании. Suzuki Motor приостановила работу всех двух десятков своих дилерских центров в стране. Toyota Motor временно закрыла 37 украинских дилерских центра брендов Toyota и Lexus, призвав сотрудников оставаться дома. Мировой судоходный гигант – компания Maersk – закрыл свой главный офис в Одессе. Один из крупнейших российских интернет-магазинов Lamoda перестал принимать новые заказы в Украине и перевел своих сотрудников там в режим удаленной работы.

Однако некоторые компании не просто остановили работу на время боевых действий, но и озаботились вывозом своих сотрудников из Украины, в том числе и граждан этой страны, чтобы не подвергать их опасности. Авиаперевозчик WizzAir заявил об эвакуации своих самолетов и сотрудников из страны, а японский конгломерат Hitachi объявлял, что планирует эвакуацию примерно 7200 сотрудников в Украине, в основном украинцев, в Германию, Польшу и другие близлежащие страны.