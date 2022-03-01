Могилевчане взяли в аренду приставку стоимостью почти Br2 тыс. и отнесли в ломбард

Источник материала: БелТА

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчане взяли в аренду технику стоимостью почти Br2 тыс. и отнесли в ломбард. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 35-летний индивидуальный предприниматель. Местный житель рассказал, что ранее не знакомый ему мужчина обманным путем завладел принадлежащей ему игровой приставкой и сумкой к ней на общую сумму в почти Br2 тыс.

Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что заявителя обманули сразу двое приятелей: 36-летний слесарь одной из организаций города, ранее уже судимый за кражу, и его 41-летний ранее не судимый и нигде не работающий товарищ. Один из мужчин предложил другому взять в аренду игровую приставку, после чего последний заключил договор аренды имущества на свой паспорт. Однако получив технику, приятели сразу же отнесли ее в ломбард. Вырученные деньги друзья поделили поровну, а после потратили на личные нужды.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-