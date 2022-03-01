Житель Барановичей хранил и сбывал наркотики: расследование завершено

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В ноябре 2021 года был задержан 27-летний житель Барановичей, причастный к хранению и сбыту наркотических средств и психотропных веществ. В момент задержания он готовился оборудовать очередные тайники с закладками на территории Минска. У мужчины при себе были 34 готовые закладки, в которых, согласно заключению экспертов, находилось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. При осмотре мобильного телефона задержанного были обнаружены фотоизображения с географическими координатами 24 тайников с закладками в столице. При осмотре тайников изъяты свертки с веществом, которое содержит в своем составе альфа-PVP", - рассказали в УСК.

Также в телефоне имелось местоположение оптовой закладки, которая находилась в лесополосе на территории Дзержинского района Минской области. При осмотре указанного участка обнаружено вещество растительного происхождения зеленого цвета массой более 400 г - марихуана.

Следствием установлено, что обвиняемый осуществлял продажу запрещенных веществ посредством интернет-ресурсов. На протяжении нескольких месяцев от неустановленных лиц он получал психотропы в расфасованном виде, а также оптовые партии наркотиков, которые в последующем расфасовывал и раскладывал в тайники, расположенные на территории столицы и Барановичей. Мужчина нигде не работал, к уголовной ответственности не привлекался, проживал в съемной квартире в Барановичах.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч.4 ст.328 УК выделено в отдельное производство, расследование продолжается.-0-