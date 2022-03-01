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В Гродно таксист поехал на красный и врезался в автобус

01.03.2022 18:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Такси и автобус столкнулись в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"На ул.Победы водитель такси двигался в направлении ул.Горновых на запрещающий сигнал светофора. В это время на зеленый со стороны ул. Горновых ехал автобус, произошло столкновение", - уточнили в пресс-службе.

В аварии пострадал 39-летний водитель такси. Мужчину с переломом ребер, ушибом легкого и грудины госпитализировали в больницу. Пассажиры автобуса травм не получили.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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