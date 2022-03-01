Нацбанк отменил расчётные ставки по кредитам: что это значит?

Источник материала: Myfin



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Ежемесячно Нацбанк публиковал расчетные величины стандартного риска (РВСР) для новых кредитов физлицам и юрлицам. Фактически банки, которые хотели зарабатывать больше на кредитах и выдавать их по более высоким ставкам, должны были при превышении РВСР создавать дополнительные резервы, что сдерживало в целом ставки на рынке кредитования. Так, в феврале РВСР по новым кредитам для физлиц составляли 16,38% годовых.

С 1 марта Нацбанк перестал использовать РВСР и теперь банки могут устанавливать ставки по кредитам без учета расчетной величины регулятора. Уже сегодня на рынке потребительского кредитования действуют кредитные предложения для физлиц по ставкам от 33% до 42% годовых.

О причинах отказа от РВСР Нацбанк не сообщает.