|
Нацбанк отменил расчётные ставки по кредитам: что это значит?
Источник материала: Myfin
Ежемесячно Нацбанк публиковал расчетные величины стандартного риска (РВСР) для новых кредитов физлицам и юрлицам. Фактически банки, которые хотели зарабатывать больше на кредитах и выдавать их по более высоким ставкам, должны были при превышении РВСР создавать дополнительные резервы, что сдерживало в целом ставки на рынке кредитования. Так, в феврале РВСР по новым кредитам для физлиц составляли 16,38% годовых.
С 1 марта Нацбанк перестал использовать РВСР и теперь банки могут устанавливать ставки по кредитам без учета расчетной величины регулятора. Уже сегодня на рынке потребительского кредитования действуют
О причинах отказа от РВСР Нацбанк не сообщает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк с 1 марта 2022 г. приостанавливает определение расчетных величин стандартного риска. Объясняем, что это значит.
|
Архив (Разное)