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Нацбанк отменил расчётные ставки по кредитам: что это значит?

01.03.2022 18:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Нацбанк отменил расчётные ставки по кредитам: что это значит?
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Ежемесячно Нацбанк публиковал расчетные величины стандартного риска (РВСР) для новых кредитов физлицам и юрлицам. Фактически банки, которые хотели зарабатывать больше на кредитах и выдавать их по более высоким ставкам, должны были при превышении РВСР создавать дополнительные резервы, что сдерживало в целом ставки на рынке кредитования. Так, в феврале РВСР по новым кредитам для физлиц составляли 16,38% годовых.

С 1 марта Нацбанк перестал использовать РВСР и теперь банки могут устанавливать ставки по кредитам без учета расчетной величины регулятора. Уже сегодня на рынке потребительского кредитования действуют кредитные предложения для физлиц по ставкам от 33% до 42% годовых.

О причинах отказа от РВСР Нацбанк не сообщает.

 
 
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Национальный банк с 1 марта 2022 г. приостанавливает определение расчетных величин стандартного риска. Объясняем, что это значит.
 
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