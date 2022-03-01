В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила ребенка

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе травмирован ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня в 8.15 41-летний водитель "Рено" ехал по ул.Ауэзова. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 8-летнего мальчика.

Ребенок получил травмы, его доставили в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекторы напоминают: на подъезде к пешеходному переходу нужно двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости пропустить пеших участников дорожного движения. Особое внимание - в утренние и вечерние часы пик при проезде переходов вблизи учреждений образования, остановок общественного транспорта, других мест массового скопления людей. Родителям рекомендуют напомнить детям правила перехода дороги.-0-