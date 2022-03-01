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В Лиде легковушка наехала на пешеходов, пострадали женщина и ребенок
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде автомобиль сбил пешеходов. Пострадали женщина и ее 4-летний сын. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"28 февраля примерно в 18.00 59-летняя водитель "Фольксвагена" двигалась по ул.Рыбиновского в Лиде. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода она совершила наезд на двигавшихся пешеходов. У 41-летней женщины диагностировали травму головы, правого локтя и колена, 4-летний мальчик получил травму головы", - рассказали в ГАИ.
Пострадавших госпитализировали в местную больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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Пострадавших госпитализировали в местную больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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