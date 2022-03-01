В Лиде легковушка наехала на пешеходов, пострадали женщина и ребенок

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде автомобиль сбил пешеходов. Пострадали женщина и ее 4-летний сын. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"28 февраля примерно в 18.00 59-летняя водитель "Фольксвагена" двигалась по ул.Рыбиновского в Лиде. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода она совершила наезд на двигавшихся пешеходов. У 41-летней женщины диагностировали травму головы, правого локтя и колена, 4-летний мальчик получил травму головы", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-