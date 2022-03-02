В Беларуси начнет действовать новый механизм добровольного накопительного пенсионного страхования: выясняем, в чем разница

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Происходить это будет так: работник самостоятельно выбирает размер отчислений (от 1 до 10% от зарплаты), а работодатель добавляет к ним еще 1-3 %. Если работник отчисляет 1%, то и работодатель тоже добавляет 1%, если работник отчисляет 2%, то и работодатель добавляет 2%. Если работник отчисляет 3% и выше, то работодатель всегда добавляет к ним еще 3%. Таким образом, максимальная сумма, которая будет приходить на личный счет работника каждый месяц, может составлять 13% от зарплаты.

Важно, что работодатель не понесет дополнительные расходы: он будет уплачивать ежемесячные взносы на обязательное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения в размере не 28%, а за вычетом тех 3 или менее процентов, которые будут уходить на счет страховой компании.

Разницу во взносах в ФСЗН компенсирует государство, то есть трудовая пенсия для работника, который накапливает на дополнительную, будет рассчитываться так же, как и для остальных.



Между механизмами есть и другие различия – в сроках выплат, валюте страхования, доходности. Те, кто сейчас накапливает на дополнительную пенсию, смогут перейти на новую схему. Исключение – индивидуальные предприниматели и самозанятые: для них и далее будет действовать только сегодняшний механизм.

ДОБРОВОЛЬНОЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ Действующий механизм Новый – по Указу № 367 Кто отчисляет средства Только работник Работник и работодатель Размер отчислений Любой От 1 до 13% от зарплаты, из них до 10% - работник, до 3% - работодатель Периодичность отчислений Ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно Ежемесячный взнос Валюта страхования Белорусские рубли, российские рубли или доллары США (выплаты в BYN по курсу НБРБ) Белорусские рубли Доходность 1. Норма доходности: BYN – 6 %, USD – 2–2.5%, RUB – 3 %. 2. Страховой бонус 1. В размере действующей ставки рефинансирования Национального банка (9,25% в феврале 2022). 2. Страховой бонус Страховой случай Обязательный – достижение общеустановленного пенсионного возраста Возможно включение дополнительных страховых случаев Обязательный – достижение общеустановленного пенсионного возраста Сроки выплат Сразу или в течение выбранного количества лет после выхода на пенсию: 1, 2, 3 года, 5, 10, 15, 20 лет или пожизненно с возможностью наследования Ежемесячно в течение 5 лет или 10 лет после выхода на пенсию Могут ли участвовать ИП и самозанятые? Да Нет

Пенсия – себе лично

В Беларуси действует солидарная система государственного социального страхования. Это значит, что средства, поступающие в виде взносов на пенсионное и социальное страхование, не накапливаются, а направляются на финансирование пенсий и пособий. Иными словами, деньги, поступающие в бюджет от работающих, распределяются между теми, кто сегодня получает пенсию. В случае с дополнительным накопительным пенсионным страхованием ситуация иная: работник копит для себя лично.

Мы попросили государственное предприятие «Стравита», ответственное за страхование по новому механизму, дать примеры расчетов размера дополнительной пенсии. За основу взята средняя начисленная зарплата по Минску, которая составила 2404,1 руб. в декабре 2021 г., а размер взносов и сроки выплат отличаются.

Пример 1. Срок договора – три года, проценты: 3+3

Размер дополнительной пенсии при выплате:

Ежемесячно в течение 5 лет – 95,51 руб.

Ежемесячно в течение 10 лет – 47,75 руб.

Пример 2. Срок договора – 10 лет, проценты: 3+3

Размер дополнительной пенсии при выплате:

Ежемесячно в течение 5 лет – 446,89 руб.

Ежемесячно в течение 10 лет – 223,44 руб.

Пример 3. Срок договора – 20 лет, проценты: 6+3

Размер дополнительной пенсии при выплате:

Ежемесячно в течение 5 лет – 2293,96 руб.

Ежемесячно в течение 10 лет – 1146,98 руб.

На сумму страхового взноса, удержанного из заработной платы, страхователь вправе получить налоговую льготу в размере 13%.

Если обстоятельства изменились

Если у страхователя меняются обстоятельства, он может изменить условия договора накопительного страхования пенсии.

Смена работы. При переходе на новую работу сохраняется договор и его условия, меняется лишь работодатель. Таким образом, нужно принести необходимые документы в бухгалтерию на новом месте и сообщить страховщику об изменениях.

Потеря работы. В этом случае страхователь может написать заявление (придя в офис или онлайн) о приостановке уплаты взносов. Устроившись на новую работу, он может возобновить отчисления, написав заявление. Так же можно поступить и в случае отпуска по уходу за ребенком до трех лет.



Изменение зарплаты. Раз в год можно изменить размер страхового взноса по своему желанию.

В случае установления инвалидности I или II группы накопления выплачиваются до достижения пенсионного возраста.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси начнет действовать новый механизм добровольного накопительного пенсионного страхования: выясняем, в чем разница Копить на дополнительную пенсию можно и сегодня, заключив договор со страховой компанией, имеющей лицензию на этот вид услуг. Отличие нового механизма в...

В случае смерти страхователя накопления по страхованию дополнительной пенсии наследуются по закону.