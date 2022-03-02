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В Мозыре мужчину прижало спиленным деревом

02.03.2022 09:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре мужчину прижало спиленным деревом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Соответствующее сообщение спасателям поступило днем 1 марта. Требовалась помощь мужчине, которого прижало к земле спиленным стволом дерева. Инцидент произошел в Мозыре по улице Нагорной, 81.

Работники МЧС извлекли из-под дерева неработающего мужчину 1961 года рождения. В госпитализации он не нуждался.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС извлекли из-под дерева неработающего мужчину 1961 года рождения. В госпитализации он не нуждался.
 
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