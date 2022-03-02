Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре мужчину прижало спиленным деревом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Соответствующее сообщение спасателям поступило днем 1 марта. Требовалась помощь мужчине, которого прижало к земле спиленным стволом дерева. Инцидент произошел в Мозыре по улице Нагорной, 81.

Работники МЧС извлекли из-под дерева неработающего мужчину 1961 года рождения. В госпитализации он не нуждался.-0-