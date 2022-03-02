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Мужчина погиб при пожаре в Щучинском районе
Источник материала: БелТА
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"1 марта в 8.42 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дуброво Щучинского района Гродненской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1959 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-
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Причины пожара и гибели устанавливаются.
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