Мужчина погиб при пожаре в Щучинском районе

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"1 марта в 8.42 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Дуброво Щучинского района Гродненской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1959 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-