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В Микашевичах при пожаре погиб мужчина, второго спасли очевидцы
Источник материала: БелТА
2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе при пожаре погиб мужчина, еще одного удалось спасти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Информацию о пожаре в Микашевичах спасатели получили 1 марта около 13.20. Загорелась кирпичное здание летней кухни. В огне погиб отец хозяйки 1969 года рождения. Очевидцы спасли второго мужчину, тоже 1969 года рождения. Его с термическими ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в Лунинецкую центральную районную больницу.
В летней кухне огонь повредил внутреннюю отделку и имущество. Специалисты выясняют причину пожара.-0-
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Информацию о пожаре в Микашевичах спасатели получили 1 марта около 13.20. Загорелась кирпичное здание летней кухни. В огне погиб отец хозяйки 1969 года рождения.
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