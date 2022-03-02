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В Микашевичах при пожаре погиб мужчина, второго спасли очевидцы

02.03.2022 09:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе при пожаре погиб мужчина, еще одного удалось спасти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Информацию о пожаре в Микашевичах спасатели получили 1 марта около 13.20. Загорелась кирпичное здание летней кухни. В огне погиб отец хозяйки 1969 года рождения. Очевидцы спасли второго мужчину, тоже 1969 года рождения. Его с термическими ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в Лунинецкую центральную районную больницу.

В летней кухне огонь повредил внутреннюю отделку и имущество. Специалисты выясняют причину пожара.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Информацию о пожаре в Микашевичах спасатели получили 1 марта около 13.20. Загорелась кирпичное здание летней кухни. В огне погиб отец хозяйки 1969 года рождения.
 
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