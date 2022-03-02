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ДТП в Барановичском районе: погибли мужчина и женщина, трехлетняя девочка в больнице
Источник материала: БелТА
2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в аварии погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.
Авария случилась сегодня около 06.00. За рулем автомобиля "Ниссан" был 33-летний водитель. Он ехал по трассе Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно. Вблизи деревни Тартаки, по предварительной информации, мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик "Ивеко".
Водитель и 35-летняя пассажирка легковушки погибли на месте. С травмами госпитализирована трехлетняя девочка. Водитель грузовика после оказания медпомощи отпущен.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.-0-
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Авария случилась сегодня около 06.00. За рулем автомобиля "Ниссан" был 33-летний водитель. Он ехал по трассе Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно. Вблизи...
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