ДТП в Барановичском районе: погибли мужчина и женщина, трехлетняя девочка в больнице

Источник материала: БелТА

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в аварии погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась сегодня около 06.00. За рулем автомобиля "Ниссан" был 33-летний водитель. Он ехал по трассе Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно. Вблизи деревни Тартаки, по предварительной информации, мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик "Ивеко".





Водитель и 35-летняя пассажирка легковушки погибли на месте. С травмами госпитализирована трехлетняя девочка. Водитель грузовика после оказания медпомощи отпущен.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.-0-