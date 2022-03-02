По факту ДТП с погибшими в Барановичском районе супругами возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело по факту аварии в Барановичском районе, в которой погибла супружеская пара. Такая информация опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась сегодня ранним утром. По данным следствия, за рулем автомобиля Nissan был 32-летний мужчина. Он ехал по трассе Р99 Барановичи - Волковыск - Гродно. Вблизи деревни Тартаки он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Iveco, которым управлял 33-летний житель Волковыска.

Водитель легковушки и 35-летняя пассажирка погибли на месте. Их трехлетняя дочь находится в больнице. Водителю грузовика оказана медицинская помощь.

Следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. "Допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - рассказали в Следственном комитете.-0-