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Пьяный водитель погиб на трассе Минск-Гродно

02.03.2022 11:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе погиб пьяный водитель, сообщили БЕЛТА в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

1 марта около 23.25 на 26-м км автодороги М6 Минск - Гродно водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем "Киа Соренто", двигался в направлении Минска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не принял меры к снижению скорости и врезался в барьерное ограждение. От удара его выбросило из автомобиля через заднее стекло. От многочисленных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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1 марта около 23.25 на 26-м км автодороги М6 Минск - Гродно водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем "Киа Соренто", двигался в направлении Минска. Находясь в...
 
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