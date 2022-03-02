Пьяный водитель погиб на трассе Минск-Гродно

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе погиб пьяный водитель, сообщили БЕЛТА в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

1 марта около 23.25 на 26-м км автодороги М6 Минск - Гродно водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем "Киа Соренто", двигался в направлении Минска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не принял меры к снижению скорости и врезался в барьерное ограждение. От удара его выбросило из автомобиля через заднее стекло. От многочисленных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.-0-