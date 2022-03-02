Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При аварии в Березинском районе водитель получил тяжелые травмы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

1 марта около 21.00 на 105-м км автодороги М4 Минск - Могилев Березинского района водитель 1964 года рождения, двигаясь на автомашине "Форд Транзит" со стороны Минска в направлении Могилева, предварительно, отвлекся от управления транспортным средством и врезался в стоящий в полосе разгона автомобиль "Форд Фокус". В результате ДТП водитель автомобиля "Форд Фокус" 1972 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени, ушибом головного мозга госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По факту ДТП Березинским РОСК проводится проверка.

В ГАИ напомнили: "Любое отвлечение за рулем является сопутствующей причиной дорожно-транспортных происшествий. Уважаемые водители, будьте внимательны при движении, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости".-0-