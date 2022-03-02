В Славгороде оставленные на печи вещи стали причиной пожара в доме

Источник материала: БелТА

2 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Оставленные на печи вещи стали причиной пожара в частном доме в Славгороде. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Днем 1 марта 72-летний житель Славгорода протопил печь и оставил на ней сушиться вещи, а сам отправился в гости к соседям.

Около 21.00 жители ул.Понамарева услышали треск горящего шифера и вызвали спасателей. Дом был охвачен пламенем. Подразделения МЧС отстояли у огня 2 хозяйственных строения, расположенных рядом с домом. Жилье серьезно пострадало: уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.

Предполагаемая причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

За 2 месяца текущего года в области произошло 115 пожаров, из них 31 по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления и теплогенерирующих устройств и агрегатов.-0-