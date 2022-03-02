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Паритетбанк сообщил, что работает в обычном режиме
Источник материала: Myfin
«Со стороны Paritetbank все операции и по карточкам Visa, и по карточкам Mastercard проводятся в полном объеме, включая платежи в интернет, переводы с карточки на карточку, оплату покупок в других магазинах», – сказано в сообщении.
Банк продолжает в полной мере выполнять свои обязательства перед клиентами: доступны операции кредитования, рассрочки, размещения средств в депозитах.
В Паритетбанке возможно без ограничений совершать операции покупки/продажи валюты, как по карточкам, так и в отделениях банка, уточнили в банке.
Для бизнес-клиентов есть оптимальные пакеты РКО, услуги интернет и торгового эквайринга.
Более подробную информацию о продуктах и сервисах банка также можно получить в Контакт-центре банка по короткому номеру телефону 171.
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Паритетбанк информирует своих клиентов, что работает в обычном режиме. Об этом сообщается на сайте банка.
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