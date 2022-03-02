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Паритетбанк сообщил, что работает в обычном режиме

02.03.2022 11:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Паритетбанк сообщил, что работает в обычном режиме
Фото из архива Паритетбанка

«Со стороны Paritetbank все операции и по карточкам Visa, и по карточкам Mastercard проводятся в полном объеме, включая платежи в интернет, переводы с карточки на карточку, оплату покупок в других магазинах», – сказано в сообщении.

Банк продолжает в полной мере выполнять свои обязательства перед клиентами: доступны операции кредитования, рассрочки, размещения средств в депозитах.

В Паритетбанке возможно без ограничений совершать операции покупки/продажи валюты, как по карточкам, так и в отделениях банка, уточнили в банке.

Для бизнес-клиентов есть оптимальные пакеты РКО, услуги интернет и торгового эквайринга.

Более подробную информацию о продуктах и сервисах банка также можно получить в Контакт-центре банка по короткому номеру телефону 171.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Паритетбанк информирует своих клиентов, что работает в обычном режиме. Об этом сообщается на сайте банка.
 
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