Паритетбанк сообщил, что работает в обычном режиме

Источник материала: Myfin



Фото из архива Паритетбанка

«Со стороны Paritetbank все операции и по карточкам Visa, и по карточкам Mastercard проводятся в полном объеме, включая платежи в интернет, переводы с карточки на карточку, оплату покупок в других магазинах», – сказано в сообщении.

Банк продолжает в полной мере выполнять свои обязательства перед клиентами: доступны операции кредитования, рассрочки, размещения средств в депозитах.

В Паритетбанке возможно без ограничений совершать операции покупки/продажи валюты, как по карточкам, так и в отделениях банка, уточнили в банке.

Для бизнес-клиентов есть оптимальные пакеты РКО, услуги интернет и торгового эквайринга.

Более подробную информацию о продуктах и сервисах банка также можно получить в Контакт-центре банка по короткому номеру телефону 171.