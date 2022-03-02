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Цены на газ в Европе превысили $2000 за кубометр

02.03.2022 12:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Напомним, во вторник контракт закрылся на уровне €121,674 за МВт·ч, или около $1420 за 1 тыс. куб. м.

Геополитическая ситуация в Восточной Европе продолжает обостряться, а запасы в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сократились до исторически минимальных значений, пишет РБК. По данным Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается «Газпром», Европа полностью использовала 47 млрд куб. м газа, закачанные в ее подземные хранилища в 2021 году. Теперь европейцы будут использовать только тот газ, который был закачан в ПГХ в 2020 году и ранее.

«Газпром» отмечал, что продолжает поставлять газ в соответствии с контрактными обязательствами в полном объеме. В феврале компания добывала 1,5 млрд куб. м газа в сутки, что близко к максимально возможной мощности «Газпрома», полагают в «ВТБ Капитале».

Цена на газ достигла рекордного значения — $2190 за тыс. кубометров — 21 декабря 2021 года. Однако к началу января она упала до $800 за куб. м.

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