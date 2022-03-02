Что будет с российским рублем мнение

Источник материала: Myfin

Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Эксперт отмечает, что хотя Центробанк России повысил процентную ставку, однако эффект от такого решения можно будет почувствовать далеко не сразу, так что решающее значение сейчас имеет кризис ликвидности, который влияет на текущие котировки.

По мнению Купцикевича, существенные изменения на валютном рынке могут произойти, если от ЕС и США будут исходить стабильные позитивные сигналы. А до этого момента периоды снижений и кратких откатов могут сменять друг друга. Он считает, что курс к двум основным мировым валютам может стабилизироваться на уровне 100-110 рублей, так как он достаточно низкий, чтобы побудить трейдеров осторожно и краткосрочно скупать российскую валюту. Однако эксперт отмечает, что такой прогноз может быть жизнеспособен, если западные санкции в отношении России не будут расширяться.

Аналитик советует людям, которые сейчас в России и у которых есть свободные средства, не тратить их на незапланированные покупки, а сохранить в качестве подушки безопасности.

Рубли же, по его мнению, менять на иную валюту сейчас невыгодно из-за существенной разницы банковских курсов покупки-продажи. Он не подвергает сомнению прогноз о существенном подорожании всех импортных товаров в России, включая технику, а также обращает внимание на активное снятие населением наличных средств.

Обладатели существенных сбережений в России, как отмечает Купцикевич, сейчас задумались о приобретении новых авто для перепродажи их позже со значительной разницей в цене, которую вызовут санкции. Для тех, у кого средства на счетах еще больше, эксперт рекомендует только ждать развития событий, так как со 1 марта вступил в силу запрет для российских резидентов на зачисление иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах.

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